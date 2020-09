Le Bureau de représentation extérieure pour l’Asie et le Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche de la Banque africaine de développement organisent un webinaire, le 14 septembre 2020 à propos du supplément sur les « Perspectives économiques en Afrique 2020 » à l’attention des publics asiatiques.

Le document sur les « Perspectives économiques en Afrique » (https://bit.ly/32YsMaZ) est le rapport phare de la Banque, qui sert d’outil en matière d’information économique, de dialogue politique et d’efficacité opérationnelle. Cette année, pour la première fois, la Banque publie un supplément au document original, sorti en janvier 2020, pour tenir compte des impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19.

Le Supplément révise les projections de la Banque sur la croissance et les perspectives économiques pour l’Afrique en 2020 et 2021. Il souligne également les impacts de la pandémie de Covid-19 sur la situation socio-économique de l’Afrique et fait des recommandations sur les réponses politiques viables pour rouvrir en toute sécurité les économies et accélérer la reprise de la croissance sur le continent.

Ce webinaire vise à attirer l’attention du marché asiatique aux toutes dernières évolutions et tendances économiques survenues en Afrique à la suite de la pandémie de Covid-19 et favorisera le dialogue entre des spécialistes de la Banque et des experts asiatiques sur les conclusions et les suggestions formulées dans le document.

Il explorera également les possibilités de renforcer la collaboration entre l’Afrique et l’Asie. Les conclusions du rapport seront diffusées à un plus large éventail de parties prenantes asiatiques, notamment des décideurs politiques, des diplomates africains basés en Asie, des organisations de développement régional et la société civile.

Pour s’inscrire, cliquer ici (https://bit.ly/3jG0d8M).