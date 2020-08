La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de mardi 25 août 2020 , dans le vert.

Le Tunindex a enregistré, ainsi, une progression de 0,22%, à 6 720,62 points dans un volume d’échanges de 3,342 millions de dinars (MD).

La balance des variations affiche 25 hausses contre 24 baisses, selon le site de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT).

Dans le vert, le titre UADH a enregistré une hausse de 5,88%, à 1,62 dinar (D).

De même, les titres SOPAT et CELLCOM ont progressé respectivement de 5,75% (à 1,47 D) et de 5,29% (à 4,97D).Toujours dans la même tendance, les titres AMS et MPBS ont augmenté respectivement, de 4,41% (à 0,71 D) et de 4,39% (à 3,80 D).

Dans le rouge, le titre MONOPRIX a baissé de 3,66%, à 6,31 D, suivi du titre SIPHAT qui a enregistré un repli de 2,82% à 4,82 D.

Le titre Air Liquide a régressé de 2,78%, à 69,02 D, suivi par le titre OFFICE PLAST qui s’est échangé à 2,12 D , soit une baisse de 2,75% et SOMOCER qui a reculé de 2,08%, à 0,94 D.