Le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique a catégoriquement démenti l’existence d’une zone, d’une société, d’une plateforme ou d’un puits de pétrole à Borj El Khadhra (gouvernorat de Tataouine), appelé ” pétrole de France “, ajoutant que le puits pétrolier le plus proche est à 170 Km de la zone identifiée, soit à El Borma (Tozeur).

“Cette zone ne comporte pas de plateformes, de puits ou de fuites de pétrole”, explique le ministère de l’Energie dans un communiqué publié vendredi 21 août, soulignant que la photo aérienne du service de cartographie en ligne ” Google Maps ” montrant une zone dans le village de Borj El Khadhra identifiée comme étant un “lac” de pétrole de France ” et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une polémique.

Le ministère ajoute que Google Maps n’est pas une référence légale ou officielle pour l’Etat tunisien ou pour tout autre pays, ajoutant que “ce qui apparaît sur l’image en couleur verte ou noire sont de l’eau et des algues avec des palmiers, des cannes et diverses plantes autour d’eux et l’agrandissement de l’image peut rendre ces plantes, qui ne peuvent pousser dans le pétrole, visibles”.

Le ministère a ajouté qu’il tient à porter ces précisions bien qu’il ne s’agit pas d’une histoire sérieuse.

A noter que le président du groupe parlementaire de la coalition Al-Karama, Seif Eddine Makhlouf, a publié, jeudi 20 courant, sur sa page officielle Facebook l’image de Google Maps et a appelé le ministère de l’Energie à apporter des éclaircissements dans les plus brefs délais.