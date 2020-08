Ooredoo accompagne ses abonnés pendant la saison estivale, et relance la deuxième édition des jeux Recharge été du 20 au 22 août.

Un total de 25 000 DT est mis en jeu cette fois avec deux grands lots de 10 000 DT et cinq lots de 1 000 DT !

Pour être parmi les 7 heureux gagnants, c’est simple, faites une recharge de 3DT et plus et vous serez automatiquement éligibles au tirage au sort du 24 août pour remporter l’un des lots !

Pour augmenter 100 fois vos chances de gagner, rechargez via l’application My Ooredoo ou via notre chatbot Wajih Ooredoo sur Messenger.

Les abonnés qui n’ont pas effectué de recharges pendant la période du jeu peuvent également participer gratuitement en remplissant un coupon de participation dans les boutiques Ooredoo.

Avec Ooredoo, le CASH est toujours au rendez-vous !