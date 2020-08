Tunisie : Baisse de 0,7% de la production de pétrole brut à fin juin 2020

La production nationale de pétrole brut s’est située à 856 kt (kilo tonne) à fin juin 2020 enregistrant ainsi une légère baisse de 0,7% par rapport à fin juin 2019, selon le rapport mensuel de la Conjoncture énergétique pour fin juin 2020, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La production a continué d’enregistrer une baisse dans plusieurs champs à savoir : Adam (-29%), Cherouq (-27%), Hasdrubal (-18%), El borma (-6%), Ashtart (-4%), Gherib (-17%). El Hajeb/ Guebiba (-8%) et Cercina (-2%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 37,08 mille barils/j à fin juin 2019 à 36,5 mille barils/j à fin juin 2020.

A signaler que la production durant le mois de juin 2020 a augmenté de 2% par rapport à juin 2019. La production dans les différentes concessions continue à un rythme normal, en dépit de la baisse due au déclin naturel au niveau des principaux champs pétroliers. Il n’y avait pas de perturbations significatives de la production au cours de la période de confinement. Néanmoins, la suspension ou le report de forage ou de maintenance enregistrés au niveau de certains puits va avoir des répercussions négatives sur la production dans les mois à venir.

Ressources en gaz naturel

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 967 ktep, à fin juin 2020, enregistrant ainsi une baisse de 8% par rapport à la même période de l’année précédente suite à la chute du forfait fiscal sur le transit du gaz algérien de 32%.

La production n’a baissé, par contre que de 0,5%

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d’une façon significative ces derniers mois, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie. Le mois de juin 2020 a connu la plus faible quantité depuis 2015.

Les achats du gaz algérien ont baissé de 5%, entre le premier semestre de 2019 et le premier semestre de 2020, pour se situer à 1 299 ktep et ceci à cause du ralentissement économiques après les mesures de confinement. L’approvisionnement national en gaz naturel a baissé de 6% entre le premier semestre de 2019 et le premier semestre 2020 pour se situer à 2 240 ktep.