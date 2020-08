600 MDT de manque à gagner pour la SNCFT

La SNCFT a accusé, entre 2012 et 2019, un manque à gagner de l’ordre de 600 millions de dinars, et ce à cause des perturbations et des mouvements sociaux en rapport avec l’activité de transport des phosphates, selon les indicateurs révélés lors d’une conférence de presse du PDG de la SNCFT au siège de la société, mercredi 12 août 2020.

Il a fait état de 74 sit-in qui ont été observés sur les voies ferroviaires depuis 2011 jusqu’à fin juillet 2020.

L’activité de la société en matière de transport des phosphates est passée de 7,3 millions de tonnes annuellement en 2010 à seulement 2 millions de tonnes en 2019, en raison du recours aux transporteurs privés.

Les pertes cumulées de la société en raison de la régression de son activité pourraient atteindre les 890 millions de dinars en 2020.