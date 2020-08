La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de lundi 10 août, dans le vert, le Tunindex ayant enregistré une progression de 0,57%, clôturant à 6 703,02 points dans un volume d’échanges de 3,966 millions de dinars (MDT).

La balance des variations affiche 25 hausses contre 23 baisses, selon le site de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT).

Le titre de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique (SPDIT) a enregistré une hausse de 5,26% à 7,600 dinars. De même, les titres Crealis et One Tech Holding ont crû respectivement de 4,46% (à 6,780 dinars) et de 4,34% (à 12,500 dinars).

Toujours dans le vert, les titres de la Société Générale industrielle de filtration (GIF Filter) et de la société Universal Auto Distributors Holding (UADH) se sont offerts des hausses respectives de 4,34% (à 0,480 dinar) et de 3,84% (à 1,350 dinar).

Dans le rouge, le titre de la société Industries Chimiques du Fluor (ICF) a baissé de 2,99% à 62,800 dinars, suivi du titre Attijari Leasing qui a enregistré un repli de 2,91% à 10,330 dinars.

Le titre ASSAD a régressé de 2,91% à 4,660 dinars, suivi par le titre de la société Tunisienne d’Equipement (STEQ) qui s’est échangé à 5,100 dinars, soit une baisse de 2,85% et Arab Tunisian Lease (ATL) qui a reculé de 2,45% à 1,190 dinar.