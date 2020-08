Le directeur général des examens au ministère de l’Education, Omar Walbani, a affirmé, vendredi, que le ministère va de l’avant en matière de numérisation des examens nationaux lors des prochaines sessions, loin des méthodes classiques et conformément aux normes internationales.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce des résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2020, le responsable a ajouté que la numérisation concernera toutes les étapes liées au système des examens (inscription aux examens, préparation des sujets, l’impression, la correction des épreuves écrites et la proclamation des résultats).

Il a ajouté que le ministère compte former un comité national qui regroupe tous les ministères et structures concernés par l’organisation des examens nationaux dans le but de définir un plan national pour lutter contre le phénomène de la fraude électronique.

De son côté, le ministre de l’éducation, Mohamed Hamdi a souligné que la numérisation des examens nationaux permettra, notamment, de garantir plus de transparence.

Il a également souligné la nécessité de développer un plan national de lutte contre la fraude et la triche électroniques, affirmant que cette question fait partie des priorités du ministère lors de la prochaine étape.