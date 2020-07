La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi 28 juillet dans le rouge, avec la régression du Tunindex de 0,20%, à 6 584,44 points, dans un volume total de 2,624 millions de dinars.

Selon les données publiées sur le site de la Bourse de Tunis, la balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière avec une régression de 24 valeurs, contre 17 valeurs en hausse.

Dans le vert, le titre UADH a progressé de 6,01%, à 1,41 dinar (D), suivie par TGH et ICF qui ont gagné respectivement 4,54% et 4,10% pour clôturer la séance à 0,23 D et 57 D.

A la baisse, le titre SOMOCER a chuté de 4,04%, à 0,95 D, tout comme Air Liquide (AL) et WIFAk qui ont régressé respectivement de 2,98% et 2,92 %, pour clôturer la séance à 71,78 D et 6,31 D. Idem pour le titre ADWYA qui a baissé de 2,82% à 3,10 D.