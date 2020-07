L’UTICA appelle à la formation d’un gouvernement de compétences

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, à former “un gouvernement de compétences” loin de la politique des quotas.

Dans un communiqué publié lundi 27 juillet, l’organisation patronale exhorte les partis politiques et les différentes forces nationales à tenir compte de la conjoncture ” délicate ” à laquelle fait face la Tunisie.

Cela requiert de faire preuve ” d’unité nationale ” et de privilégier ” le consensus “, souligne l’organisation patronale, appelant à la nécessité de bannir les calculs politiques étriqués et de faire prévaloir l’intérêt national.

” Le sauvetage de l’économie nationale est l’une des principales priorités de la prochaine étape “, insiste le patronat, mettant l’accent sur la nécessité d’entamer les réformes structurelles socio-économiques et financières, d’améliorer le climat des affaires et d’investissement et de garantir la stabilité sociale.