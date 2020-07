Sotrapil : Régression des revenus du transport de 24%, à fin juin 2020

Le total des revenus du transport enregistré par la Société de transport des hydrocarbures par pipelines (Sotrapil) ont régressé de 24%, à fin juin 2020, ne dépassant pas les 6 millions de dinars (MD).

La société a expliqué cette régression, par la baisse des quantités transportées, au cours du premier semestre 2020, de 25%, notamment celles transportées via le pipeline Bizerte-Radès (-22%) et via le pipeline Jet A1 (-60%), et ce, essentiellement suite à la régression de l’activité, en raison de la décision de confinement.

La Sotrapil a fait état, également, dans ses états financiers, publiés sur le site de la Bourse de Tunis, de la baisse du total des produits d’exploitation de 12,55% et des charges d’exploitation de 7,22%.

Créée en 1979, Sotrapil a pour activité le transport des produits raffinés dits produits blancs, dont le gasoil, le pétrole, ….