La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi, 20 juillet 2020, sur un territoire positif.

Le Tunindex a gagné 0,43%, à hauteur de 6 578,60 points, dans un volume total faible de 1,961 million dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance haussière avec 22 valeurs en progression, contre 21 valeurs en baisse.

Le titre SERVICOM a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5,64% à 1,87 dinar(D).

De même, le titre TGH a augmenté de 4,54% à 0,23 D, suivi de titre SOTRAPIL qui a réalisé une progression de 4,43% à 12 D.

Dans le vert, les titres TUNISAIR et BTE ont gagné respectivement 3,27% et 2,95% pour clôturer la séance à 0,63 D et 9,74 D.

A la baisse, le titre AMS a réalisé une chute de 3,44% à 0,56 D, suivi de celui de l’ATB qui a baissé de 2,94% à 3,3 D.

Les titres SOPAT et Société atelier meuble intérieurs ont régressé respectivement, de 2,72% et 2,38% pour clôturer la séance à 1,43 D et 3,68 D. Toujours, dans le rouge, le titre ATL a baissé de 1,60 % à 1,23 D .