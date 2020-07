Dans le cadre de son développement sur le marché africain et au Moyen-Orient, le géant italien de la filtration “UFI Filters“ vient de nommer le Tunisien Moez Ben Hassen à la tête de la direction générale de son business unit Afrique Middle East.

Fondée en 1971, UFI Filters est un leader mondial de la technologie de filtration et de la gestion thermique, et dessert un large éventail de secteurs (automobile, aérospatiale, marine) et autres applications hydrauliques industrielles et personnalisées spécialisées.

Ayant comme objectif de devenir le plus grand producteur dans la région MENA et en Afrique, UFI Filters a choisi de compter sur l’expérience du Tunisien Moez Ben Hassen, estimant que la Tunisie est un passage obligé pour le groupe vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Forte de sa position stratégique et de la qualité de ressources humaines, la Tunisie est un lieu de production et d’exportation.