La Société ADWYA a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires au 30/06/2020 est stable par rapport à celui de 2019 grâce aux ventes sur le marché local qui ont légèrement augmenté de (+213K TND). Ceci provient essentiellement des effets suivants :

– La baisse du chiffre d’affaires des produits sous licence de l’ordre de -13%, essentiellement au cours du 2ème Trimestre (effet Covid-19)

– La baisse du chiffre d’affaires de l’Export et du Façonnage respectivement de -29% et -22% due essentiellement au retard d’ouverture d’une lettre de crédit à l’export et du report de commandes en façonnage à la suite de la pandémie du Covid-19.

– Cependant les ventes des produits Génériques et Hospitaliers enregistrent une croissance respective de +16% et +54%, par rapport à 2019

– Les investissements ont atteint, à fin juin 2020, 1396 KDT, destinés essentiellement au renouvellement du matériel et outillages industriels.

– La structure de l’endettement à fin Juin 2020 s’élève à 29,7 MDT, soit 10 M DT additionnels par rapport à Mars 2020, essentiellement due à la contraction d’un crédit d’investissement de 7M DT et un besoin supplémentaire de crédit de gestion pour l’équivalent de 3M DT.

– L’effectif total à fin juin 2020 est de 526 employés.