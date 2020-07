La Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (SIAME) informe ses actionnaires et le public que sa nouvelle plateforme de comptage intelligent Monophasé “ME100”, développée intégralement par des compétences 100% tunisiennes, vient de réussir avec une grande fierté trois certifications internationales capitales, pour ainsi boucler l’ensemble des certifications requises en matière de comptage d’énergie.

La première certification, décernée par le laboratoire accrédité KEMA®Labs aux Pays-Bas, attestant la réussite de la nouvelle plateforme de comptage ME100, de l’ensemble des essais de type et des tests normatifs en conformité avec les standards reconnus en matière de comptage de l’énergie, à savoir IEC® 62052-11:2003, IEC® 62053-21 :2003, et IEC® 62053-23:2003.

La deuxième reconnaissance émane du laboratoire application numérique (LAN) en France, confirmant que le compteur communiquant ME100 SIAME a subi avec succès les tests de certification selon le référentiel de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) G.9903 (08-2017), pour la bande CENELEC-A, dédiée à la transmission des données numériques sur les lignes électriques, conformément au protocole PLC-G3®.

Cette réussite est le fruit d’un partenariat technologique avec la société Américaine Adesto®, fabricant de composants semi-conducteurs et de solutions pour les systèmes embarqués de comptage électrique.

La troisième certification, décernée par l’Association DLMS® en Suisse, concerne la conformité de notre plateforme logicielle de comptage intelligent Monophasé ME100, aux exigences de la norme DLMS/COSEM, pour un échange fiable, sécurisé et interopérable des données de comptage de l’électricité sur les réseaux électriques locaux, tout en assurant une ouverture et une interopérabilité avec les solutions tierces.

Ce couronnement est rendu possible, grâce aux compétences clés dans les domaines de l’électronique et de l’intégration des logiciels embarqués, des équipes de Développement Hardware de la SIAME, des équipes de Développement Software de notre filiale la société INNOV-ALLIANCE-TECH et un accompagnement immuable de notre partenaire technologique Adesto®.

Ce large succès, constitue une étape cruciale dans le processus de validation de notre nouvelle plateforme de comptage évolué, permettra à la SIAME de prendre part aux enjeux majeurs de l’industrie du comptage et lui ouvrira de larges opportunités commerciales aussi bien en Tunisie qu’à l’export.

Il convient de rappeler, que le Projet Smart Grid de la STEG, vise dans sa configuration finale, le remplacement de l’équivalent de quatre millions de compteurs d’électricité BT et de presque un million de compteurs de gaz.