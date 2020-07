Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul a inauguré lundi matin, à La Manouba, le nouveau siège du secrétariat régional des affaires de la jeunesse et du sport, dont les travaux ont perduré un an et demi (juillet 2018-fin 2019), moyennant une enveloppe d’un peu plus de 1.1 million de dinars.

A cette occasion, le ministre accompagné du gouverneur de La Manouba, des députés de la région et de nombre de cadres régionaux, s’est enquis des composantes du nouveau siège dont la supervision technique a été confiée à la direction régionale de l’équipement.

Les nouveaux locaux du secrétariat régional des affaires de la jeunesse et du sport de La Manouba, s’étendent sur trois étages, comprenant plusieurs bureaux, une salle de réunion, les services des affaires administratives et financières, outre les archives, des unités d’animation et d’activités sportives et un parking.

Gaaloul a, par la même, pris connaissance des composantes du projet de complexe de jeunesse qui consiste en un centre d’hébergement avec une capacité de 50 lits, doté de plusieurs espaces et autres salles multidisciplinaires dont les travaux ont coûté plus de 3 millions de dinars.

Au cours de sa visite, Ahmed Gaaloul s’est, également, rendu dans la localité de Bassatine qui relève de la délégation de Mornaguia où il a assisté à certaines des activités du complexe de jeunesse. Un complexe que le secrétariat régional ainsi que les différents acteurs dans la région appellent à sa reconversion en entreprise publique à caractère administratif.