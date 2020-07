La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) est partenaire, avec six autres entités, du projet de coopération MEDSt@rts financé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med 2014-2020, un instrument pour la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen, lequel compte environ 198 millions d’habitants.

Selon la CCIS, le projet MEDSt@rts vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs.

Pour ce faire, MEDSt@rts compte réaliser deux objectifs essentiels. Le premier et le plus important concerne la promotion de l’accès au crédit pour des porteurs de projets habituellement “non bancables”, c’est-à-dire exclus du circuit financier officiel.

Le second objectif du projet est de soutenir la création de nouvelles opportunités économiques et professionnelles à même de contribuer à l’inclusion sociale et à la lutte contre le chômage des personnes économiquement fragiles (jeunes, femmes, handicapés et autres chômeurs).

En clair, MEDSt@rts est un véritable projet d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Autant dire que tous les partenaires de ce projet devraient bénéficier d’importantes ressources financières nécessaires pour engager la bataille contre les exclusions sociales.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, nous a fait part de la volonté de la Chambre de faire profiter le maximum de jeunes et femmes sur toute la Tunisie de ce projet.

Le projet permettra également de faire une « cartographie » de l’écosystème de la microfinance en Tunisie mais aussi dans les 5 pays impliqués dans le projet.

MEDST@rts permettra de créer une quinzaine d’entreprises par pays, donc 75 entreprises pour tous le PROJET, ce qui permettrait de créer environ 225 postes d’emplois dans les cinq pays membres.

Un appel à candidatures sera lancé pour choisir une trentaine de candidats entre jeunes entrepreneurs, start-up, early stage entreprises, et qui ont pour dénominateur commun : l’innovation. Ces candidats auront un accompagnement complet par des experts, des coachs, des mentors, des formateurs afin de recevoir une formation adéquate et élaborer leurs plans d’affaires. Ils seront par la suite coachés par les membres du réseau de microfinance créé par le projet, et un schéma de financement pour chaque projet sera bouclé.

A la fin du processus d’accompagnement, les 15 meilleures entreprises dont une au moins doit être transfrontalière, auront une subvention de 10 000 euros chacune.

A noter que les six autres (outre la CCIS) partenaires du projet sont : la Fondazione di Sardegna (le leader- Italie), SFIRS (Italie), Camera di Cooperazione Italo Araba (Italie), Chambre de commerce d’Achaia (Grèce), Leaders International (Palestine) et Chamber of Commerce, Industry & Agriculture in Sidon and South Lebanon (Liban). Fondazione Collegio Europeo di Parma (Italy) est considérée comme partenaire associé du projet.

La Fondazione di Sardegna est le bénéficiaire principal et leader du projet, dont la durée d’exécution est de 30 mois.

Quant à la mission du projet MEDSt@rts, elle consiste à soutenir la stratégie nationale d’inclusion des chômeurs (en particulier les jeunes entre 18 et 40 ans, les femmes et les personnes en situation de handicap) et les entreprises qui opèrent dans l’économie informelle.

Résumons : le projet MEDSt@rts regroupe sept (7) partenaires, 1 partenaire associé, 5 pays (Italie, Grèce, Tunisie, Palestine, Liban), alors que sa durée est de 30 mois (11 octobre 2019 au 10 avril 2022).