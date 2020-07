Au cœur du l’écosystème financier, une Bourse suscite l’intérêt des investisseurs car elle accueille des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui cherchent à se financer par appel public à l’épargne (APE). Ces entreprises bénéficient de la visibilité offerte par la Bourse pour renforcer leur notoriété pour lever des fonds afin de se développer et élargir leurs marchés.

Cette position unique et prestigieuse de la Bourse, qui lui confère un rôle de prescripteur auprès de l’écosystème entrepreneurial, est à l’origine du lancement, en 2009, de l’Initiative SSE –pour Sustainable Stock Exchanges- par l’Organisation des Nations unies qui vise à promouvoir la Bourse en tant que fer de lance pour la diffusion et l’adoption généralisée des pratiques RSE (responsabilité sociale de l’entreprise).

La Bourse de Tunis a rejoint, le 25 octobre 2015, cette initiative qui réunit désormais près de 90 Bourses dans le monde. Elle a pour mission de renforcer la collaboration entre les places financières, les investisseurs, les régulateurs et les entreprises, dans un objectif de développement durable, en adoptant les meilleures pratiques de gestion des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et en encourageant le financement responsable et à long terme.

La Bourse de Tunis a intégré la politique RSE dans ses orientations stratégiques et a décidé de promouvoir l’adoption des pratiques RSE, et leur divulgation sur les composantes Environnementale, Sociale et de Gouvernance, et ce dans la continuité des engagements internationaux de la Tunisie au titre du Pacte mondial des Nations unies (2000) et de la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).

A cet effet, et avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer, la Bourse de Tunis lance le projet d’élaboration d’un guide de reporting ESG basé sur les recommandations de l’Initiative SSE et adapté au contexte tunisien.

La Bourse de Tunis a l’ambition d’amener les entreprises cotées à intégrer la RSE dans leurs stratégies d’affaires, à la déployer sur le plan opérationnel et à rendre compte à l’ensemble des parties prenantes en développant une composante de communication non financière périodique.

A cet effet, la mission de la production d’un Guide de Reporting extra-financier (ESG) destiné aux sociétés cotées est attribuée au cabinet Key Consulting.

Afin de mieux présenter le pourquoi du Guide ESG, sa méthodologie d’élaboration et planning de réalisation, la Bourse de Tunis, la Fondation Konrad Adenauer et Key consulting organisent un webinaire le 9 juillet 2020 à partir du 10h.

Pour participer, ci-après le lien :

https://kas-de.zoom.us/j/93056038721