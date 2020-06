Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, s’est entretenu lundi par visioconférence avec son homologue algérien, Saied Ali Khalidi, en présence des directeurs généraux de la jeunesse et des sports, Hichem Ben Aissa et Makrem Chouchène ainsi que du directeur de la coopération internationale et des relations extérieures, Farouk Meddeb.

L’entrevue a, selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère, permis de discuter nombre de propositions visant à dynamiser l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays dans les domaines de la jeunesse et des sports, en prévision de la saison estivale et de la reprises des activités sportives.

Il a, dans ce sens, été convenu d’organiser, dans un premier temps, des manifestations et des activités sportives communes entre les jeunes des régions et gouvernorats frontaliers, avant de les généraliser progressivement aux restes des régions du pays, après le déconfinement total.

Les deux ministres ont, à cette occasion, appelé à “la mise en place d’une politique unifiée en matière de jeunesse dans la perspective de poser les jalons d’un Maghreb arabe uni”. Gaaloul a donné un bref aperçu sur la politique dédiée à la jeunesse tunisienne, notamment, son orientation vers l’implication des jeunes dans l’élaboration de la stratégie nationale pour la jeunesse et l’encouragement à l’initiative privée.

De son côté, Saied Ali Khalidi a salué l’expérience tunisienne pilote dans ce domaine ainsi que le développement de l’infrastructure dédiée à la jeunesse, formant le souhait de voire son pays s’inspirer de l’expérience de l’observatoire national tunisien de la jeunesse.

Les deux interlocuteurs ont, en outre, appelé à l’examen de la possibilité d’organiser un forum numérique commun de la jeunesse consacré à l’étude des préoccupations et des ambitions des jeunes des deux pays et à la mise en place d’une vision stratégique commune.

Sur le plan sportif, les deux ministres ont souligné l’importance de coordination lors des grands rendez-vous régionaux et internationaux et à l’unification des positions s’agissant des affaires sportives d’intérêt commun, dont le soutien mutuel des candidats des deux pays pour des postes à l’échelle régionale et internationale.

Il s’agit, également, de dynamiser davantage la coopération au niveau de l’organisation des évènements sportifs, à l’instar des 19es jeux méditerranéens prévus en Algérie.

Sur le plan maghrébin, il a été convenu de réactiver les décisions issues du 10e conseil maghrébin des ministres de la jeunesse et des sports dont la prochaine édition (11e) se tiendra en Algérie fin 2020 voire début 2021.

Les sports électroniques et les succès tunisiens dans cette discipline n’étaient pas en reste lors de l’entrevue.

Autre accord convenu, la tenue de la commission technique mixte de la coopération tuniso-algérienne qui sera présidée par les deux ministres dès la reprise du trafic aérien entre les deux pays. Cette commission, note-t-on, débouchera sur la signature du programme exécutif de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports.