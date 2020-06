L’activité industrielle va baisser de 30% en 2020, et les filières les plus touchées par la crise liée au coronavirus seront les composantes aéronautiques et automobiles. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef.

Les impacts de l’épidémie du Covid-19 seront évalués davantage dans les 6 mois prochain, a-t-il dit, relevant que les prévisions tablent sur une baisse de la croissance de 6,8% au lieu de 4,6% et si ce n’est davatange.

Ben Youssef indique également que de nombreuses entreprises ont été affectées par la crise sanitaire.

Environ 270 000 emplois sont menacés, a-t-il dit, dans ce contexte, lors de la première réunion du comité de pilotage ” Imtiaz “, vendredi 19 juin 2020, ajoutant que le secteur industriel a été impacté à cause de la baisse des exportations, des blocages des réseaux d’approvisionnement en plus de la baisse de la demande dans le secteur du textile, à titre d’exemple.

Pour mémoire, une étude, élaborée avec le concours su PNUD, présentée mercredi dernier, a déjà mis en garde contre l’accroissement du nombre des chômeurs en Tunisie. Leur nombre pourrait atteindre cette année 275 mille personnes, selon l’étude, qui prévoit une baisse de la croissance économique estimée à 4,4%.

Le ministre du Développement et de l’Investissement, Slim Azzabi, avait déjà déclaré que cette baisse pourrait atteindre 6 ou 7% cette année, dans le cadre de la loi des Finances complémentaire qui sera présentée par le gouvernement au parlement, durant les prochaines semaines.

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj, a récemment indiqué, en réaction à l’approbation par la BM, de l’appui budgétaire de 175 millions de dollars à la Tunisie, que ” la crise pose des défis majeurs, mais elle offre aussi l’opportunité à la Tunisie pour se repositionner dans l’économie mondiale en améliorant le climat de l’investissement et en créant des emplois dans le secteur privé “.