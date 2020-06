Le gouvernement a sorti un communiqué hier pour nous informer qu’il allait procéder à l’ouverture des frontières et supprimer le confinement obligatoire d’une semaine et à leurs frais pour les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) qui viendraient à rentrer au pays, cependant, ce confinement d’une semaine en hôtel a été remplacé par un confinement de deux semaines à la maison.

Elle permet aussi aux touristes de venir en Tunisie passer leurs vacances sans être soumis à un confinement. Cependant, ces touristes doivent se conformer à un transport en bus normalisé. Ils ne peuvent non plus quitter l’hôtel que dans le cadre d’excursions organisées.

Tous deux, TRE et touristes, doivent aussi présenter un test négatif à la COVID-19, test qui date de moins de 72h.

Très bonne nouvelle !

Cependant, cette décision semble partir de stéréotypes. Tous les voyageurs (TRE et touristes) viennent de pays proches, 2 à 3h de vol, car celui qui fat 24h de voyage, ne peut présenter un test fait depuis moins de 72h.

Alors que ministère du tourisme et professionnels veulent casser le stéréotype du tourisme balnéaire, ce communiqué du gouvernement considère que tous les touristes qui viennent en Tunisie ont acheté leurs séjours auprès d’un TO qui se charge de tout : vol, transferts, hébergements, excursions, etc. Comme s’il n’y avait pas de touristes qui organisent leurs séjours tout seuls, via booking ou traveltodo, ou qu’aucun touriste ne réserve son séjour via AirBnB en dehors d’un hôtel, qui achète seul son billet d’avion auprès de compagnies aériennes ou de plateformes spécialisées, etc. et pour qui ne répondent pas à ces conditions imposées.

Pire encore, qu’en est-il de nos amis algériens et libyens ? N’a-t-on pas dit que ce sont eux qui sauveront notre saison ?

Aucun d’entre eux ne prend de bus touristique une fois arrivé aux frontières et une bonne majorité loue des maisons et n’habite pas dans les hôtels.

Quant aux TRE, n’en parlons pas.

Dans ce stéréotype, ce sont des gens qui ont les moyens, beaucoup de moyens, et qui viennent passer les deux mois d’été en Tunisie. Personne ne vient pour deux ou trois semaines seulement, pour ne pas dire moins.

On leur annonce la fin du confinement d’une semaine à l’hôtel, mais on les astreint à un confinement de deux semaines, à la maison.

Au choix :

1/ On ne veut pas qu’ils viennent. Autant le dire clairement et dorénavant, les TRE ramèneront moins de devises que les touristes.

2/ On n’y a pas pensé, je veux bien le croire et l’accepter, auquel cas redressons le tir.

3/ On sait qu’ils ne respecteront pas ces conditions, mais on se protégera derrière cela si l’épidémie reprend. Désolé, mais ce n’est pas une raison. Si vous savez que ça ne se fera pas, n’imposez pas des règles qui ne peuvent être respectées ou que vous savez qu’elles ne seront pas respectées, car cela ne fait que diminuer la crédibilité de l’Etat que vous représentez.

Il est nécessaire de rectifier le tir, et très rapidement pour donner de la visibilité à tous ceux qui pourraient être concerné par des vacances en Tunisie, TRE ou simple touristes, car par manque de visibilité, leurs vacances seront programmées ailleurs.

A bon entendeur.

Ajout: ce communiqué reste silencieux concernant les voyages d’affaires. Rien n’est dit, s’ils sont faisables ou pas et à quelles conditions. À moins qu’il ne faille demander à ses partenaires commerciaux de prendre des séjours dans des hôtels et de les y rencontrer.

Post FB de Mustapha Mezghani