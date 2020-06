Le président de la municipalité de Ksar Said (municipalité du Bardo) Dhafer Sghiri, a déclaré qu’une aide financière variant entre mille et 4 mille dinars sans intérêts, sera octroyée aux femmes ayant participé aux ateliers de formation dans le secteur de l’artisanat et ce, lors d’une session de formation organisée dimanche au siège de la municipalité.

Le responsable municipal a évoqué les répercussions du coronavirus sur le secteur artisanal qui selon ses dires, avait retardé l’organisation de ces sessions au profit des femmes sans emploi.

“Ces session de formation contribueront à l’autonomisation économique des femmes, la réduction du chômage et permettront l’autonomie financière des femmes à revenus limités”, a-t-il ajouté.

A cette occasion, il a rappelé le rôle important de la municipalité dans la commercialisation des produits artisanaux dans le cadre de l’aide fournie par la municipalité outre sa contribution à l’organisation d’ateliers de formation et l’exposition des produits permettant aux femmes de bénéficier de sources de revenus permanents.

Sghiri a mis l’accent sur l’importance de l’ouverture de la municipalité sur le tissu associatif, illustrée à travers des actions de partenariat avec les structures de l’état pour assurer la formation des artisanes dans différentes spécialités.

De son coté, la présidente du groupement national de l’artisanat et des petits métiers, Rim Harbaoui a évoqué le rôle primordial des municipalités dans le développement économique et l’importance des actions de partenariat entre toutes les parties concernées en vue de concrétiser le développement global prôné par toutes les municipalités à travers le pays.

Elle a souligné la nécessité de généraliser les sessions de formation pour y faire bénéficier les femmes sans emploi de manière à faire connaitre le produit artisanal dans toutes les régions du pays.