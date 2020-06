La BNA signe une bonne année 2019

« De toute l’histoire de la Bourse de Tunis, jamais levée de fonds n’a été aussi importante », a affirmé Habib Ben Hadj Kouider, PDG de la Banque nationale agricole, lors de l’Assemblée générale de la Banque tenue mardi 9 juin.

La BNA a continué sur sa lancée dans la consolidation de ses ressources adoptant une stratégie de relance sur 4 ans (2019/2022) afin de renforcer ses assises financières et préserver ses ratios réglementaires et elle y réussit. C’est ce qui explique la fierté de M. Hadj Kouider lors de l’annone des réalisations 2019 de la banque et qui montrent clairement l’amélioration de ses fondamentaux.

Et en prime, la diminution des créances accrochées qui sont passé à 15,37% au 31/12/2019 alors qu’elles étaient de 22,56% en 2015. Le taux de couverture qui était de 57,38% en 2015 a progressé à 63,64% en 2019.

Les dépôts ont progressé de 9,4% à 8.537 MDT, les crédits ont atteint 10.447 MDT en progression de 12,1%, les titres d’investissements enregistrent une hausse de 7,2% (1.649 MDT) et les capitaux propres atteignent au terme de l’exercice 2019, 1.400 MDT (+43,3%).

Le PNB (Produit Net bancaire) enregistre une importante progression de 18,2% à 654 MDT, avec des marges d’intérêts de 406 MDT en hausse de 22,2%, des marges sur commissions de 123 MDT (+14,8%), des revenus de portefeuille titres de 125 MDT (+9,4%), pour des charges opératoires de 290 MDT (+8,9%).

Le contexte économique atone du pays n’a pas touché la dynamique de la BNA dont les fondamentaux lui permettent de faire face aux retombées de la crise du Covid-19.

La BNA a, rappelons-le, participé activement à l’effort national de lutte contre la pandémie COVID-19. Elle a mis l’immeuble Kheireddine Pacha, qui compte 40 bureaux, à la disposition du ministère de la Santé comme espace de confinement pour les médecins sans oublier sa contribution au fonds de solidarité mis en place par les banques.

La BNA et la Société Monétique Tunisie (SMT) ont également mis en ligne un site électronique permettant à tous les Tunisiens de faire des dons au profit du Fonds national 1818 via leurs cartes bancaires nationales et internationales. Elle a accordé une priorité absolue à la disponibilité de la liquidité au niveau des agences et des GAB qui doivent être alimentés d’une façon permanente et continue, équipé gratuitement les clients-BNA de cartes de retraits CIB et procédé bien avant que ce ne soit imposé par le confinement à la préparation des postes de télétravail et des accès à distance via son réseau et la mise en place de la plateforme de visioconférence

La pandémie a été un facteur déclencheur pour la BNA afin d’activer le lancement de ses produits en ligne dont le Mandat Cash24/24.

Le clou de l’AG a été le lancement du produit innovant mobile Paiement par la BNA à travers la DIGIPAY by BNA et la DIGIPRO by BNA.

La BNA a terminé l’année 2019 avec un résultat net de 123 433 142,969 dinars, en baisse par rapport à l’exercice 2018, reste en ligne avec les prévisions du Business Plan 2018-2022 (BP 123 MDT).

L’AGO a également décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2019 en réserves et report à nouveau.