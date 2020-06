Le conseil des ministres de mardi 9 juin 2020 a approuvé la création de deux unités d’enquête sur les délits financiers dits “complexes”, au niveau de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la garde nationale. Elles opéreront sur demande du Pôle judiciaire économique et financier.

Elaboré de concert entre les ministères de l’Intérieur et de la Justice, ce projet vise à soutenir la spécialisation des cadres sécuritaires dans le domaine de la lutte contre la corruption, de manière à garantir la rapidité et l’efficacité des enquêtes relatives à ces délits spécifiques et complexes, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur publié mercredi 10 courant.

La création de ces deux unités s’inscrit dans le cadre de l’effort national de lutte contre la corruption.