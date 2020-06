[Télécharger un exemplaire de l’Hebdo] [Retour au Kiosque]…

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger un exemplaire de l’Hebdo] [Retour au Kiosque]…

AU SOMMAIRE

– Agriculture 4.0

– Ahmed El Karm : «Une relance post-COVID exige un vrai plan de rupture»

– Banque Centrale de TunisieAmpleur de l’impact du confinement sur l’économie

– Pour une économie de guerre

– Interview – Kamel Habachi, DGA d’Attijari Bank: «Public et privé doivent être dans la réflexion et les actions collectives»

– Interview – IDE et Export, Encore un effort

– Dossier : Crise économique et les enjeux économiques, sociales et des finances publiques

– Tribune : Sauver l’entreprise