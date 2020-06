La Bourse de Tunis a annoncé que la cotation se fera, à compter de la séance du lundi 8 juin 2020, selon l’horaire de cotation d’hiver, soit la préouverture à 8h30 et les négociations seront menées à partir de 9h00 jusqu’à 14h00.

La BVMT a rappelé que les transactions de bloc seront déclarées et réalisées à l’issue de la clôture de la séance de négociation entre 14h10 et 14h30, et que la négociation sur panneaux se fera entre 10h00 et 10h15, et la criée se fera chaque vendredi à partir de 10h00.

Ce changement d’horaires intervient suite à la mesure prise par le chef du gouvernement, samedi, relative à la reprise du régime horaire de la double séance, à partir de ce lundi.