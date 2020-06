Le président du Centre de Tunis des études stratégiques (CTES) et allergologue, Mokhtar Zaghdoud a appelé, dimanche, à définir un plan de communication clair et des mesures fermes pour traiter avec les tunisiens rapatriés de l’étranger et aussi les tunisiens en général, pour éviter toute nouvelle contamination au Covid-19, pendant la saison estivale.

Zaghdoud estime, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’il faut imposer des mesures de protection aux rapatriés confinés aux hôtels, dont la distanciation sociale, l’interdiction d’utiliser les piscines et les baignades éloignées et à tour de rôle, à la mer.

Il faut aussi, d’après lui, sanctionner les citoyens qui ne portent pas de masques barrières, estimant que les autorités ne doivent pas continuer à être tolérants face aux infractions de cette instruction, dans les grandes espaces, les pharmacies et les espaces publics.

Dr Zaghdoud recommande également la promotion du tourisme intérieur, indépendamment des gains en recettes, pour réussir la stratégie sanitaire, jusqu’à présent, réussie.

Pour mémoire, le gouvernement tunisien a décidé, lundi, 1er juin, de rapatrier les tunisien à l’étranger en imposant, à leur retour, un séjour d’une semaine d’isolement obligatoire dans les hôtels, payé par les confinés.

Il a aussi autorisé le déplacement entre les régions, à partir du 4 juin et l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, à partir du 27 juin 2020.