Temps plutôt ensoleillé samedi, avec quelques passages nuageux notamment, sur le sud.

Le vent souffle de secteur nord-est sur le nord et sud-est, ailleurs modéré, sa vitesse atteindra les 40km/h près des cotes et sera accompagnée de phénomènes de sable au sud.

Les températures varieront entre 22°C et 27 °C dans les régions côtières, et entre 28°C et 33°C ailleurs. La mer sera agitée.

Les premiers jours de Aid Al-fitr, dimanche et lundi, le temps sera voilé et les températures seront en hausse.