La situation actuelle en ce qui concerne la recrudescence du criquet pèlerin dans la région de l’ouest, à laquelle appartient notre pays, est rassurante, a indiqué, jeudi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

A noter que cette région comprend 10 pays de la côte africaine et de l’Afrique du nord-ouest et celle du nord. Il s’agit du Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Maroc, Algérie, Libye, Sénégal, Burkina Faso et Tunisie.

Toutefois, la situation demeure inquiétante, d’après le département de l’Agriculture, dans les pays de la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Somalie et Kenya), au vu de la recrudescence de ce ravageur depuis décembre 2019.

Partant de ce constat, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis en garde contre le déplacement d’un nombre des criquets pèlerins, durant le mois de juin 2020, vers la région ouest via le Tchad, évoquant, aussi, la possibilité de leur migration, aux pays d’Afrique du Nord au cours de la prochaine saison d’automne.

Il convient de noter que les services concernés du ministère sont en train de suivre la situation dans les régions voisines et de se préparer pour faire face à une éventuelle invasion du criquet pèlerin.