Une première version numérique du “Dictionnaire Terminologique Covid-19” (Dictionary of Covid-19 Terms) a été publiée en Anglais, Arabe et Français, par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et son organe extérieur, le Bureau de coordination de l’arabisation à Rabat.

Dans un communiqué, publié ce mercredi 20 mai 2020, l’Alecso a annoncé une nouvelle publication qui s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour suivre l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus.

L’Alecso offre un outil scientifique pour un usage unifié des lexiques. Elle cible les personnes intéressées par le domaine sanitaire et pandémique, à savoir les étudiants en médecine et en sciences médicales en particulier et le lectorat en général.

Ce glossaire est de 188 entrées (Anglais, Arabe et Français) avec un indexe dans les trois langues.

La publication de cette édition a trois objectifs, indique l’Organisation, dont le premier est la contribution à unifier les termes en lien avec le nouveau coronavirus dans la région arabe. Les spécialistes de l’Alecso font un suivi quotidien des termes les plus importants en lien avec le Covid-19 en usage dans les principaux articles scientifiques, les sites électroniques spécialisés et les revues scientifiques.

Un classement est effectué pour chaque terme, selon la méthodologie adoptée dans l’élaboration des dictionnaires unifiés. Pour chaque terme en Anglais est présenté le synonyme en arabe et en Français, avec une brève explication de sa définition.

Cette copie préliminaire a été élaborée par six spécialistes de l’Alecso, sachant que les chercheurs intéressés peuvent soumettre leurs observations afin qu’elles soient prises en compte dans les copie ultérieures du glossaire.