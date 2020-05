Un site pilote de compostage des déchets sera mise en place sur une partie du terrain de la prison de Mahdia (4000m 2), dans le cadre du projet “CLIMA” (Cleaning Innovative Mediterranean Action), un projet financé par l’Union européenne. Il implique les détenus dans le tri et le compostage des déchets, apprend-on du site du programme européen de coopération transfrontalière IEV CTF.

Ce site contribuera ainsi à la fois à l’amélioration de la gestion des déchets organiques, mais aussi à la réhabilitation de la prison de Mahdia et au renforcement des activités sociales des prisonniers pour une future réinsertion économique.

En effet, les partenaires du projet ont organisé une dernière réunion le 17 février 2020 à Mahdia afin d’identifier la zone de mise en place du site de compostage dans la région de Mahdia. Trois sites potentiels ont été visités mais aucun d’entre eux ne se conformait aux normes sanitaires précédemment établies ni à une distance suffisante du quartier résidentiel le plus proche.

Après un long processus de recherche et de consultation, le comité du conseil municipal a proposé d’exploiter une partie du terrain de la prison de Mahdia (4000m 2) pour la mise en place de ce site, dans l’objectif d’une meilleure inclusion sociale et professionnelle des détenus.

Le projet CLIMA a démarré le 15 septembre 2019. Avec son consortium régional, il regroupe des municipalités, des organismes publics et des ONG italiens, tunisiens et libanais, visent à faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux de la mauvaise gestion des déchets organiques dans trois pays méditerranéens, en développant des outils politiques tels que les plans communaux de gestion intégrée des déchets (PCGD), des solutions techniques innovantes telles que le compostage à tambour et le lombri-compostage, ainsi que des actions de soutien aux entreprises territoriales actives dans l’économie circulaire, des campagnes d’information et de plaidoyer visant à influencer les attitudes à l’égard du paradigme du zéro déchets et de l’économie circulaire.

Ce projet bénéficiera à environ 80 000 citoyens dans 3 municipalités de la Méditerranée, à savoir la Commune de Sestri Levante, Liguria, en Italie, la Municipalité de Mahdia en Tunisie et la Municipalité Bikfaya au Liban.