La Fédération générale de l’information appelle tous les médias à boycotter la coalition Al Karama qui, “par le biais de canaux médiatiques, lance des insultes et fait passer un discours de haine”.

Dans un communiqué publié lundi 18 mai 2020, la Fédération dit suivre de près ” les déclarations de discorde et les campagnes d’incitation à la haine menées par Al Karama contre les journalistes, les hommes politiques et les instances et organisations nationales, allant jusqu’à attaquer un chroniqueur sur Mosaique FM, la radio elle-même et plusieurs établissements médiatiques et personnalités politiques et syndicales “.

” Ces pratiques ne sont pas étrangères à une branche issue des Ligues de protection de la révolution dissoutes, réputées pour leur violence et leur implication dans des actes de violence et de terrorisme “, tance la Fédération.

La Fédération générale de l’information relevant de l’UGTT exprime sa solidarité totale avec le chroniqueur Haythem Mekki ainsi que les hommes politiques et les syndicalistes victimes de discours de haine et de violence, affirmant qu’elle ne restera pas les bras croisés face à de telles attaques.

Elle demande, donc, aux autorités judiciaires de poursuivre toutes les personnes incitant à la violence.

La Fédération a également fait part de son opposition à l’initiative législative présentée par le bloc parlementaire de la coalition Al Karama relative à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, appelant à lancer un dialogue national sur le secteur de l’information et sur les droits matériels et moraux des journalistes.

Elle se dit prête à tous les scénarios possibles, y compris la grève générale et les mouvements de protestation pour défendre la liberté des médias, la dignité et les droits des journalistes.

Rappelons que le président de la coalition parlementaire Al Karama, Seifeddine Makhlouf, a insulté le chroniqueur Haythem Mekki dans une émission radio, le traitant de ” chien “.