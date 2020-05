Huawei annonce la disponibilité du Nova 7i en précommande jusqu’au 28 mai 2020 ; sachant que pour toute précommande passée avant cette date un Mini speaker sera offert en cadeau.

Le nouveau Nova 7i est doté d’une caméra Quad AI de 48 MP qui offre une panoplie de fonctions. Cette quadruple dotation comprend un appareil photo principal de 48 Mpx, un objectif ultra grand angle de 8 Mpx, un objectif macro de 2 Mpx et un objectif Bokeh de 2 Mpx.

L’appareil photo AI Selfie de 16 mégapixels n’est pas en reste puisqu’il promet des photos extrêmement réussies grâce à des algorithmes AI optimisés.

Mais encore, sa batterie de 4200 mAh permet une très grande autonomie.

Grâce au système HUAWEI SuperCharge de 40 W, le téléphone peut être rechargé à hauteur de 70% en seulement 30 minutes.

“Avec ses 128 Go de capacités internes de stockage, vous pourrez télécharger tout ce que vous voudrez et le garder en mémoire.

Le téléphone fonctionne avec 8 Go de RAM ; il utilise un processeur Kirin 810 de 7nm et un système d’exploitation EMUI 10.0.1 (basé sur Android 10) qui offre une expérience utilisateur à la fois fluide et optimisée”, promet la marque.

Disponible en trois couleurs, Sakura Pink, Midnight Black et Crush green.

NOVA 7 i #SuperCamera, #SuperCharge #SuperNova