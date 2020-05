Pour une nouvelle, c’est une bonne nouvelle pour les Français. En effet, leur Premier ministre, Edouard Philippe, a indiqué ce jeudi 14 mai, que «les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août… sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l’évolution de l’épidémie de coronavirus », rapporte l’AFP.

Mais pour ce faire, le PM a obtenu une concession de taille de la part des professionnels du tourisme. «Les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient les Français) intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances», a souligné Edouard Philippe.

Toujours selon l’AFP, l’exécutif veut venir au secours du tourisme français (hôtels, restaurants, voyagistes), lequel «… fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c’est un des fleurons de l’économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale».

Dans cette optique, le PM a dévoilé a aussi dévoilé l’“ampleur de l’engagement de l’Etat“… qui se monte à “plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques : c’est sans précédent, c’est massif, c’est nécessaire“, a-t-il commenté.

Et d’expliquer : «l’effort d’investissement de l’Etat sera porté par la Banque des Territoires et Bpifrance, qui ont formalisé un plan de relance Tourisme commun de plus de trois milliards d’euros de financements entre aujourd’hui et 2023, sous forme de prêts et d’investissements en fonds propres ».

Et si en Tunisie on pouvait penser un plan semblable pour le secteur touristique national!