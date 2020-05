L’Assemblée des Représentants du Peuple a adopté, mercredi, deux projets de loi relatifs à deux accords de crédits, d’un montant total de 138 millions d’euros (environ 433 millions de dinars), destinés, au financement du Projet d’aménagement et d’équipement du réseau de transport d’électricité de la la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).

Le premier projet concerne un accord de crédit de 108 millions d’euros ( environ 338 millions de dinars)accordé par la Banque Africaine de Développement (BAD) au profit de (STEG) et le deuxième projet concerne un prêt de 30 millions d’euros (soit environ 94MD), de l’Africa Growing Together Fund (fonds chinois géré par la BAD). Ces deux accords de crédits ont été signés le 17 décembre 2019,

Les députés ont mis l’accent, au cours de la plénière, sur la nécessité d’investir dans les énergies renouvelables (ER) et ont pointé le retard accusé dans l’utilisation des énergies renouvelables, dans la production de l’électricité, laquelle a atteint 3%, contre 12% programmé au cours au cours de cet exercice.

Ils ont appelé au recouvrement des dettes (1700 Millions de Dinars) de la STEG auprès de ses clients, au lieu de recourir à l’emprunt pour combler le déficit subi par l’entreprise.

Les députés ont également, réclamé la publication des états financiers de la STEG pour l’année 2019 et la présentation de son programme de restructuration et appelé à réduire les coûts de production, rééchelonner les dettes et à procéder à la réconciliation avec les hommes d’affaires et les entreprises débiteurs de la STEG, appelés en contrepartie à payer au moins 70% de leurs dettes.

D’autres députés ont évoqué l’avantage (gratuité de l’électricité) accordé 12 mille employés de la STEG, soulignant que ceci est contraire au principe d’égalité entre les citoyens.

De son côté, le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk a rappelé que les dettes de la STEG auprès de ses clients s’élèvent à 2000 MD, dont 50% auprès des entreprises publiques et 200 mille dinars des dettes impayées par l’ARP.

Il a fait savoir que le déficit de la production de la compagnie a atteint 24% pour l’électricité et 41% pour le gaz, précisant que les états financiers de la STEG seront disponibles prochainement.

Le Projet d’aménagement et d’équipement du réseau de transport d’électricité de la STEG sera exécuté sur cinq ans (2020-2024) et vise à améliorer la performance du réseau national de transport d’électricité, en vue de répondre à la demande croissante d’énergie électrique dans le pays et partant contribuer au développement économique et social.

Il permettra d’augmenter la capacité de transit des lignes de transport et de répartition de l’électricité, favorisant ainsi, l’intégration des énergies renouvelables produites localement (Atteindre 30%), la réduction des taux des pertes techniques et l’amélioration de la qualité de services.