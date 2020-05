Le gouvernorat de Kébili est l’une des régions de Tunisie les plus touchées par l’épidémie du coronavirus, avec 104 cas confirmés à ce jour. Houssem Ben Hamed, fondateur de TechnoSOLAIRE, une entreprise de solutions photovoltaïques, utilise son expertise en informatique et en ingénierie industrielle pour soutenir le secteur de la santé de sa région, Kébili.

Pour ce faire, l’entrepreneur de 27 ans aurait conçu et installé une chambre de stérilisation dans l’hôpital de la région, mais aurait également inventé un robot à la pointe de la technologie – tous deux entièrement autofinancés.

Ce robot innovant permet une communication à distance (par téléphone) entre les patients et le personnel soignant, et facilite également la distribution des médicaments et des repas.

Alimenté par un système de batteries solaires TechnoSOLAIRE, cet exploit d’ingénierie n’a pris que 10 jours à Houssem et son équipe de 3 employés pour le mettre en oeuvre.