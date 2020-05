L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) s’engage à soutenir les efforts de la Tunisie dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a affirmé, vendredi 8 mai, Samri Azouz, chef de mission de l’organisation en Tunisie, à l’issue de son entrevue avec le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki.

La rencontre a donné lieu à l’examen des moyens d’impulser les relations bilatérales entre l’organisation et le ministère de la Santé, dans les domaines de la santé et de la migration et de faire le point sur l’avancement de nombreux projets et activités.

Dans ce cadre, le responsable de l’organisation a salué l’approche globale adoptée par les autorités tunisiennes envers des migrants, une approche qui, a-t-il dit, garantit l’accès aux soins, en cette conjoncture, marquée par la propagation du nouveau coronavirus.