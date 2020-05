La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) appelle les travailleurs indépendants non affiliés et non enregistrés auprès des autorités fiscales et qui sont appelés à déposer un certificat de vie, à entamer les procédures d’affiliation à la CNSS et à déposer ce certificat au plus tard le 30 mai 2020. Dans l’objectif de bénéficier des aides sociales exceptionnelles, conformément aux dispositions de la circulaire n° 3 de 2020 et du décret gouvernemental n°184 de la même année.

Dans un communiqué publié vendredi 8 mai 2020, la CNSS affirme que l’affiliation prend effet à compter de la date du parachèvement des procédures à la Caisse.

Cet appel intervient dans le cadre de la concrétisation des mesures sociales exceptionnelles et circonstancielles décrétées dans le but d’accompagner certaines catégories de travailleurs indépendants qui ont été touchés par les répercussions du confinement sanitaire général décrété en prévention du Coronavirus.