La Bourse de Tunis a clôturé la séance sur une légère baisse. Le Tunindex a perdu 0,14% à 6238,40 points dans un volume d’échange de 5 millions de dinars (MD), selon le site de la bourse.

Dans le vert, le titre Magasin général (MAG) s’offre une hausse de 2, 98% à 26,22D, suivi par New body line (NBL) et SOTETELqui gagnent respectivement, 2,94% à 4,19D et à 2,74% à 4,49%.

Dans le rouge, Air Liquide (AL) recule de 2,99 % à 87,27 D tout comme One tech Holding (OTH) qui perd 2,97% à 10,12 d et SOTIPAPIER qui a baissé de 2,93% à 5,29D.