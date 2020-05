L’Association nationale des doctorants et docteurs/chercheurs tunisiens a été récemment créée, pour s’inscrire dans le processus juridique qui lui permet de bénéficier des mécanismes efficaces afin de réaliser sa vision et objectifs futurs, indique un communiqué de l’association rendu public vendredi 1er mai.

Le président de ladite association, Mohamed Hadded, précise dans une déclaration à l’agence TAP que cette association veillera à identifier les difficultés auxquelless font face les doctorants et les docteurs, valoriser les activités de recherche et faire connaitre les étudiants et les docteurs auprès de la société civile.

L’association a aussi pour objectif d’organiser des colloques et rencontres et de faire valoir la recherche scientifique.

Cette nouvelle structure offre également aux doctorants et docteurs/chercheurs un espace de communication et de partage avec les membres fondateurs autour des objectifs de l’association.

Selon Hadded, l’association est ouverte sur toutes les composantes de la société civile pour développer la recherche scientifique et avoir un impact au niveau national dans le domaine académique, d’une manière structurelle, professionnelle et scientifique.

L’association regroupe 12 doctorants et docteurs-chercheurs dans diverses disciplines telles que la psychologie, la sociologie, le génie électrique et d’autres disciplines appartenant à 7 universités sur un total de 13 établissements.