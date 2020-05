Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a participé, à une réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, organisée jeudi au Caire.

La réunion en visioconférence s’est tenue à la demande de la Palestine pour examiner l’élaboration d’une position arabe commune face aux plans israéliens d’annexion de parties des territoires palestiniens occupés en 1967, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

La Tunisie a réaffirmé sa position constante en faveur de la cause palestinienne juste et son soutien permanent au peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et instaurer son Etat indépendant ayant pour capitale al-Qods al-Sharif.