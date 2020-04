Le ministre d’Etat, chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf, a procédé, jeudi, à l’installation de trois nouveaux PDG, à la tête des sociétés, placées sous la tutelle de son département.

Il s’agit de Issam Jaouani, qui vient d’être nommé, PDG de la Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention (STAM), Mahmoud Bouziri, PDG de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), et Chiheb Ben Ahmed, PDG de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT)

Lors des cérémonies d’installation, Maarouf a souligné l’impératif de surmonter les difficultés que vivent ces sociétés et d’œuvrer à l’amélioration de leurs services.