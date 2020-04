Les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné “STB 2020-1” de 35 000 000 D, susceptible d’être porté à un maximum de 50 000 000 D, ont été clôturées le 29 avril 2020, pour un montant de 50 000 000 D, a annoncé jeudi, l’intermédiaire en Bourse, STB FINANCE.

Ces souscriptions ont été ouvertes au public le 16 mars 2020, rappelle un communiqué de la “STB FINANCE” publié sur le site du CMF. Rappelons que cette émission a pour objectifs de renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque, en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991, qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets et de préserver l’adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque, en adossant des ressources longues à des emplois longs.

Cette émission vise aussi, à assurer la mobilisation de ressources stables à moyen terme nécessaires au développement des activités de la banque ; à respecter les indicateurs de gestion prudentielle et à développer les activités de la banque, notamment l’activité de distribution de crédits et les activités de marché.

Elle a également pour but de doter la banque des ressources nécessaires pour la réalisation de son plan stratégique 2019- 2023, notamment le financement des projets internes de la banque.