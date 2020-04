Le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, s’est entretenu, avec la présidente du bureau exécutif du syndicat national des conseillers des services publics (SNCSP), Hela Gharbia.

Selon un communiqué du Syndicat, dont une copie est parvenue, mardi, à l’agence TAP, l’entretien a porté sur la vacance à la tête de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et les critères de candidature pour le poste ainsi que sur la situation de la promotion 2019-2020, au vu des circonstances exceptionnelles marquées par la pandémie du coronavirus.

L’entretien a, aussi, porté sur les mesures décidées récemment par le gouvernement et relatives à la suspension des tickets restaurants et des bons d’essence et au prélèvement d’une journée de travail.

Des dossiers urgents relatifs à la réforme de l’administration et à la lutte contre la corruption ont, également, été évoqués lors de l’entretien.

La représentante du SNCSP a insisté sur l’importance de la neutralité de l’administration et de la nécessité de la tenir loin des tiraillements politiques.

De son côté, Mohamed Abbou s’est dit fermement attaché au principe de neutralité de l’administration, soulignant sa volonté d’engager un programme de réforme constructif à même d’assurer la pérennité de l’administration et de garantir sa neutralité.

Il s’est dit ouvert à toutes les initiatives et propositions et disposé à coopérer de manière directe avec le syndicat des conseillers des services publics.

Le syndicat national des conseillers des services publics est créé en 2011 avec pour mission essentielle de défendre les droits et les intérêts professionnels, sociaux et moraux de ses adhérents en activité ou à la retraite.

Elle a, aussi, pour objectif de contribuer au développement des programmes de formation du cycle supérieur de l’ENA, d’accroître le rendement de l’administration et de promouvoir le service public.