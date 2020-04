Une nouvelle initiative culturelle visant à faciliter l’accès au livre pour les non voyants et déficients visuels sera mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des Affaires culturelles et plusieurs institutions en charge du livre et de l’édition.

Ce projet a été examiné au cours d’une séance de travail tenue vendredi 24 avril 2020, au ministère des Affaires culturelles, présidé par Chiraz Laatiri, ministre des Affaires culturelles, Raja Ben Slama, directrice générale de la Bibliothèque Nationale (BNT), Mohamed Mansouri, président de l’association Ibsar pour la culture et les loisirs pour les non et mal voyant(e)s, Mohamed Maalej, président de l’Union des éditeurs tunisiens (UET) et Karim Ben Smail, président de la Fédération tunisienne des éditeurs.

La BNT et l’Association Ibsar sont à l’origine de cette initiative. Afin de la mettre en œuvre, “il a été convenu d’examiner la possibilité de former une coalition entre la direction générale du livre et celle des affaires juridiques au ministère en partenariat avec la BNT, l’Organisme Tunisien des Droits d’auteurs et des Droits Voisins (OTDAV), l’UET et la Fédération des Editeurs”, indique un communiqué du ministère.

Le but étant d'”élargir l’accès au livre pour les non voyants et déficients visuels en Tunisie, avec l’ambition d’exporter, ultérieurement, ce concept au niveau régional”, selon la même source.

Cette initiative intervient suite à l’adhésion récente de la BNT à l’Accessible Books Consortium (ABC). Le 13 avril dernier, la BNT avait annoncé la mise en ligne de 76 livres audio (de Tunisie et autres pays du Maghreb), en format Epub (Electronic publication) qui est une technique de publication électronique des livres.

L’Accessible Books Consortium est un partenariat public privé dirigé par l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette alliance regroupe l’OMPI, des organisations menant des activités au service des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés et des organisations représentant les auteurs et les éditeurs.

L’ABC réunit l’Union mondiale des aveugles, le DAISY Consortium, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, l’Union internationale des éditeurs, la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction et International Authors Forum.

Le Service mondial d’échange de livres de l’ABC fournit un catalogue en ligne avec près de 620 milles ouvrages en 80 langues dans divers formats en plus de 7 milles partitions en braille.

Ce service concourt à la réalisation des objectifs du Traité de Marrakech sur le plan pratique et permet d’offrir aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture d’accéder aux textes imprimés (livres et autres publications) dans des formats accessibles.

Selon le site de l’OMPI, le Traité de Marrakech facilite la production et la diffusion internationale de livres dans des formats spécialement adaptés aux aveugles et aux déficients visuels. Il établit à cet effet une série de limitations et d’exceptions relatives au droit d’auteur traditionnel.

La Tunisie a été parmi les pays ayant adhéré à ce traité historique qui a été adopté le 27 juin 2013 par les Etats membres de l’OMPI. Il est entré en vigueur, le 30 septembre 2016, après avoir été ratifié par 20 de ces Etats membres.

Le ministère souligne que “la Tunisie a été le premier pays arabe à avoir adhéré à ce Traité. Cette nouvelle initiative sera “le point de départ pour entamer la révision de la juridiction en matière de propriété intellectuelle à travers des lois qui consacrent le droit d’accès des malvoyant à l’information, conformément au traité de Marrakech”, lit-on encore.

L’adhésion de la BNT au Consortium de l’ABC constitue donc un projet prometteur. Notons que le ministère ambitionne de transformer la nouvelle initiative ” en un projet culturel complet qui garanti l’accès au savoir pour les non voyants et déficients visuels, notamment parmi les chercheurs, les étudiants et les élèves”.