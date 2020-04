Afin de faire face au Covid-19, le projet Jasmin Tunisie lance une campagne de sensibilisation en vue de conscientiser les citoyens tunisiens aux ” mesures barrières ” et comportements préventifs à adopter au quotidien contre le risque de propagation du coronavirus.

“Je salue de manière alternative, je garde une distance de sécurité, j’éternue dans le creux de mon coude, j’appelle le 190 en cas de symptômes”, sont des recommandations qui figurent parmi les onze messages clés pour sensibiliser les citoyens aux moyens de prévention contre le Covid-19, indique Jasmin Tunisie sur sa page Facebook.

Ces messages sont traduits en images avec la collaboration de l’artiste bédéiste Claudio Calia, précise la même source.

Le projet ” JASMIN – Jeunesse active pour une société capable de promouvoir l’employabilité et l’inclusion ” est mis en œuvre par des ONG italiennes, en partenariat avec différents organismes, associatifs et institutionnels, basés en Italie et en Tunisie.

L’Objectif général c’est de contribuer au développement d’une société inclusive qui favorise le développement durable et l’inclusion des jeunes.

Ce projet oeuvre également à promouvoir l’inclusion sociale des jeunes tunisiens et leurs insertions professionnelles à travers des activités éducatives, le développement socio-économique, l’auto-entrepreneuriat, la prévention de la marginalisation et les processus de radicalisme dans les gouvernorats de Bizerte, Jendouba, Manouba, Kairouan et Médenine.