Le Groupement interprofessionnel des fruits (GIF) a lancé, en collaboration avec la société maritime “TunShip”, une ligne maritime directe entre les ports de Sfax et Tripoli (Libye) qui sera opérationnelle à partir de dimanche 26 avril 2020. C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué publié lundi 20 avril 2020.

Le lancement de cette ligne, dont la durée du voyage est de 48h, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison actuelle de l’exportation des fruits primeurs et saisonniers vers le marché libyen dans un contexte où les frontières terrestres avec la Libye et l’Algérie sont fermées à cause de la propagation du coronavirus dans le monde entier.

Le communiqué précise que les prix des chargements sont fixés à 1,525 dollar américain (276 millimes/kg) pour les conteneurs normaux (15/16 tonnes) et à 3,350 dollars USD (607 millimes/kg) pour les conteneurs réfrigérateurs (15/16 tonnes).

Pour de plus amples informations, les exportateurs peuvent contacter la direction des ventes de la société TunShip au 70 131 373.