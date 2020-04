Samedi 18 avril 2020, le continent africain a franchi la barre fatidique de 1 000 morts. Désormais le bilan de la pandémie de COVID-19 sur le continent, communiqué par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), est de 1.016 décès, alors que le nombre de cas confirmés s’élève à 19.895.

Toujours selon le CDC Africain, le virus s’est jusqu’à présent propagé dans 52 pays africains, c’est-à-dire que deux autres pays n’ont pas été touchés (mais il ne les cite pas).

Les chiffres du CDC Afrique montrent également les pays les plus touchés par le coronavirus sont, pour l’instant, l’Egypte avec 2 844 cas confirmés, l’Afrique du Sud avec 2 783 cas confirmés, le Maroc avec 2 564 cas confirmés et l’Algérie avec 2 418 cas confirmés.

Quant au nombre de décès dus à la pandémie de COVID-19 sur le sol africain, il s’est lui aussi alourdi, puisqu’il est passé de 962 morts vendredi après-midi à 1 016 samedi matin, selon le CDC Afrique.

L’Afrique du Nord reste la région plus touchée en termes de cas positifs et de décès, précise le CDC Afrique, avec 8 746 cas positifs de COVID-19 et 743 décès.

Mais il y a toutefois un motif de consolation : l’agence recensé 4 642 cas de guérison.

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse virtuelle, vendredi 17 avril 2020, John Nkengasong, le directeur du CDC Afrique, a déclaré qu’il était fondamental de renforcer les mesures de prévention du Covid-19 à travers le continent pour aider à freiner la propagation du virus.

Il estime que “les restrictions des déplacements imposées par les pays sont peut-être gênantes et ont des effets sociaux-économiques, mais les gains à long terme sont incomparables. Elles sauveront des vies et aideront à en finir au plus tôt avec cette pandémie”. Sans oublier les gestes barrières et la distanciation sociale.

Alors prenons notre mal en patience.