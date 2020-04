Le ministre des Finances, Nizar Yaïche a rencontré, samedi, nombre d’experts économiques et financiers à savoir Mustapha Kamel Nabli (par visioconférence), Ezzedine Saïdane, Afif Chelbi, Taoufik Rajhi, Radhi Meddeb et Abdeljelil Bedoui.

Cette rencontre a porté sur les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l’économie nationale et les solutions possibles pour accompagner les entreprises et les secteurs touchés en cette période de préparatifs pour l’après confinement.

Les participants à cette rencontre ont axé leurs interventions sur le rôle du secteur bancaire et financier dans le soutien de l’effort national de lutte contre la crise engendrée par la pandémie du coronavirus et les meilleurs moyens de bénéficier des mécanismes de financement mis à la disposition des entreprises.Le débat a aussi, porté sur les relations bilatérales et multilatérales entre la Tunisie et ses partenaires, notamment les bailleurs de fonds internationaux et l’importance de tirer profit de la bonne réputation de la Tunisie qui a toujours honoré ses engagements envers ses partenaires.

Les experts ont également, soulevé l’importance de réagir rapidement et efficacement face à l’évolution de la situation économique, à travers les mécanismes de soutien mis au profit des entreprises et les plateformes mises en place à cette fin.

Ils ont, par ailleurs, évoqué l’impact attendu de la crise sur les finances publiques et les grands équilibres macroéconomiques, soulignant la nécessité de redéfinir les priorités budgétaires et d’optimiser les préparatifs pour la période de l’après-confinement, afin de garantir toutes les conditions de santé et de sécurité et de permettre aux entreprises industrielles et productives de reprendre leur activité dans un cadre bien organisé.