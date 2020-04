Le contrôle de la confection des bavettes de protection non destinées au personnel soignant est désormais confié à une équipe médicale.

Dans un communiqué publié vendredi, les services du ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption assurent que l’équipe de contrôle qui a dores et déjà entamé son travail, relève du Comité général de contrôle des dépenses publiques.

Jeudi, l’Instance national de lutte contre la corruption (Inlucc) a affirmé avoir transféré le dossier de deux marchés relatifs à la fabrication et l’acquisition de 30 millions bavettes de protection grand public et 2 millions autres destinés aux ministères du Commerce, de la santé et de l’Industrie au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis pour enquêter sur des suspicions de corruption.

L’instance a assuré détenir des preuves solides sur des faits de corruption concernant les deux marchés et l’implication de hauts responsables et d’hommes d’affaire dans ce dossier.

L’instance a informé le président du gouvernement du contenu du dossier des deux marchés pour prendre les mesures qui s’imposent à cet effet.